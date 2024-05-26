رئيس حزب الاتحاد يشيد بتوجيهات السيسي للحكومة بمصارحة الشعب المصري بشأن التحديات

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمصارحة الشعب المصري بشأن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، يؤكد إدراكه للواقع الذي تشهده الفترة الحالية، كما أنه يعبر عن سياسة الشفافية والوضوح التي ينادي بها المصريين.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الواقع يؤكد أننا نمر بتحديات كبيرة ومن الضروري مصارحة الشعب بها، لأن ذلك جزء من الحل وضروري لمواجهة الأزمات المحيطة بالدولة المصرية.

وشدّد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة التعامل مع تلك التحديات من واقع ومنطلق وطني محب لمصر، مشيرًا إلى أن سياسة المصارحة تجعل هناك تكاتف من الشعب المصري مع القيادة السياسية.