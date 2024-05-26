بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. إعلامي: يا بختكم

توّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: مافيش لعيب بيجيب بطولة للأهلي.. الأهلي هو اللي بيجيب بطولة لاي لعيب، يابخت اللي يكون جزء من انجازات النادي ده.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وسجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.