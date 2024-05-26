كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في جباليا وقتل وأسر أفرادها

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إن مقاتلي الحركة نفذوا عملية ضد قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمال غزة، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح وأسير".

من جانب آخر، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة وقال في بيان مقتضب: "لا يوجد حادث لاختطاف جندي".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 35 ألفاً و903 أشخاص أغلبهم من النساء والأطفال، و80 ألفاً و420 حالة إصابة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 46 فلسطينياً، وأصابت 130 آخرين، تأكد وصولهم للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في اليوم الـ 232 للحرب على قطاع غزة، مؤكدة وجود عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وطالبت الوزارة أهالي الضحايا والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

