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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الغربية: انتظام العملية الامتحانية في لجان الدبلومات الفنيه ولا شكاوي من الطلاب

غرف عمليات الدبلومات
غرف عمليات الدبلومات الفنيه بالغربية

انعقدت غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم حيث باشر أعضائها  سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024م .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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كما اطمأن مديري الإدارات التعليمية العشر بانتظام سير الامتحان اليوم وعدم وجود أي شكاوى، وتنفيذ التعليمات بالتواصل على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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