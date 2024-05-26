تعليم الغربية: انتظام العملية الامتحانية في لجان الدبلومات الفنيه ولا شكاوي من الطلاب

انعقدت غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم حيث باشر أعضائها سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024م .



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما اطمأن مديري الإدارات التعليمية العشر بانتظام سير الامتحان اليوم وعدم وجود أي شكاوى، وتنفيذ التعليمات بالتواصل على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

IMG-20240526-WA0009

IMG-20240526-WA0008

IMG-20240521-WA0035

IMG-20240521-WA0038

IMG-20240521-WA0039

IMG-20240521-WA0037

IMG-20240521-WA0041

IMG-20240521-WA0036