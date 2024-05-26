مقتل طيار في سلاح الجو البريطاني بعد سقوط طائرته.. تفاصيل

لقي طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني حتفه خلال ساعات الأمس بعد تحطم طائرته في ظروف قيد التحقيق حاليًا، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

كان الطيار يقود طائرة قديمة من طراز سبيتفاير تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وسقط بالقرب من قاعدة في لينكولنشاير، وفقا لمتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المتحدث قوله:"ببالغ الحزن نؤكد وفاة طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأساوي".

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني إن الطائرة التي تعود إلى فترةالحرب العالمية الثانية .

كانت مهمة الطائرة هي في عمليات التحليق التذكارية المرتبطة بالحرب.

كما كانت متمركزة في قاعدة كونينجسبي التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم شرطة لينكولنشاير إنه يعتقد أن "طائرة براكب واحد" تحطمت، وليس هناك اعتقاد بتورط أحد آخر في الحادث.