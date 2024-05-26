وكيل قطاع المعاهد يتابع أعمال تصحيح مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالإسكندرية

تابع فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لمواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، بمقر معهدي بنين الإسكندرية وبنين سموحة النموذجي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام أعمال التصحيح.

وتفقد وكيل قطاع المعاهد غرف التصحيح، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات، ومراعاة إعطاء كل طالب حقه، مؤكدًا على مقدري الدرجات بضرورة التوقيع ثلاثيًا، ومراجعة جميع الفقرات المكتوبة لكل طالب، وعدم ترك أي فقرة دون تصحيح.

وفي سياق آخر ، رحب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بالطالبة خديجة خليل فرج أحمد، الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الثانوية بالقسم العلمي للعام الدراسي الماضي، كما تفقد فضيلته بيت شباب الأزهر بسموحة، من ملاعب وسكن.

جدير بالذكر أن منطقة الإسكندرية الأزهرية قد استقبلت وكيل القطاع، في حضور رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، ومديري الإدارات والمراحل.