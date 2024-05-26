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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. غدا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأحد، مركز تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، كافة الحجرات وراجع بعض أعمال تقدير الدرجات المراجعة الفنية والعددية لعدد كبير من المواد كما تابع الحضور والانصراف للمعلمين المكلفين بأعمال التصحيح.

وقال إن الأعمال منتظمة وبصورة طيبة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتوجيهات ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وإشراف قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبمتابعة وإشراف أصحاب الفضيلة وكيلى القطاع الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وفضيلة الشيخ  حميد أبو عريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وتابع خضر كنترولي الشهادتين الابتدائية والاعدادية وتم التنبيه على الجميع سواء مركزي التصحيح أو الكنترولين بالدقة فى مراجعة المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها فنيا وعدديا ومراعاة مصلحة الطلاب والدقة فى الرصد ومراجعة الرصد.

جدير بالذكر أن مركزي التصحيح تبلغ نسبة إنجاز أعمالهما اليوم إن 90 % وتستكمل باقي الأعمال غدا حيث تنتهى كافة أعمال التصحيح للشهادتين غدا.

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