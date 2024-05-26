مصرع ربة منزل بحبة الغلة السامة في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر تناولها قرص غلة بهدف التخلص من حياتها بقرية بيشة عامر داشرة مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح يفيد إستقبال "خضرة ع ع م" 29 سنة مقيمة قرية بيشة عامر دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعها إثر تناولها قرص غله بهدف التخلص من حياتها وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.