وكيل صحة الشرقية: "تنظيم الأسرة" أحد أكبر الإنجازات خلال القرن العشرين

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إن تنظيم الأسرة يعد أحد أكبر عشرة إنجازات تحققت في مجال الصحة العامة بالقرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.



جاء ذلك، بحسب بيان اليوم "الأحد"، خلال إعلان وكيل الوزارة بدء أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي) بالإدارات الصحية بالمحافظة، التي يتم تنظيمها على مرحلتين خلال الفترة من 26 مايو الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة بقرية "هرية رزنة"، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.



وأوضح وكيل الوزارة أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

وتفقد وكيل الوزارة، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهن، وعيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة، موجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي؛ وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل.

كما تفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتي تخدم أكثر من 34 ألف نسمة، منهم 6800 أسرة، وتابع جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وخدمات طب الأسنان، وغرفة ملفات طب الأسرة، موجهاً بسرعة استكمال كافة ملفات الأسرة الموجودة بالقرية وتوابعها، مؤكدا أهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع المترددات علي الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للسيدات وللمواطنين بالقرية.

من جانبها، قالت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و15 عيادة طبية متنقلة؛ لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة 114 طبيبا مدربا، و321 ممرضة، و506 رائدات ريفية ومثقفات سكانيات، تم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة.

وأضافت أنه تم التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحملة تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي "الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح"، فيما تنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو المقبل، وذلك في 9 إدارات هي "أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبوكبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبوحماد، الصالحية الجديدة، صان الحجر"، لافتة إلى أن الحملة تجري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.