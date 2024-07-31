محافظ القليوبية يتفقد عددا من المناطق والأراضي بالخانكة لبحث كيفية استغلالها وتطويرها

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة الخانكة لتفقد عدد من قطع الأراضي وعدد من المناطق والشوارع لبحث استغلالها للاستثمار أو إعادة تطويرها وتخطيطها حضاريا، بهدف خلق فرص عمل للشباب واستغلال أصول الدولة بهدف تنمية موارد المحافظة لتعود بشكل خدمات لصالح المواطنين لتحسين حالة المعيشة لهم.



وخلال الجولة تفقد المحافظ الأرض المخصصة لتجميع السيارات المخالفة بإدارة مرور الخانكة ووجه عطية بدارسة نقلها واستغلالها في إقامة سوق حضاري للباعة الجائلين، كما وجه استخدام الشارع المواجه لمساكن التأمين الصحي في إقامة محال تجارية لشباب المنطقة مؤكدا بضرورة العمل علي نظافة الشارع ومنع أي تراكمات فيه.



واستجاب المحافظ لشكاوي مواطني مساكن التأمين الصحي بالخانكة من طفح خط الصرف الصحي الموجود بين البلوكات السكنية وعلي الفور كلف المحافظ نائب رئيس المدينة بحل المشكلة فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة والإفادة خلال 48 ساعة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد حديقة نسمة والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة وغير المستغلة، موجها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستغلالها في إقامة أماكن ترفيهيه يستفاد منها مواطنو المنطقة.



كما تفقد المحافظ السوق الأسبوعي لمدينة الخانكة بجوار مقابر الخانكة موجها السيد رئيس المدينة بعمل دراسة للمكان لبحث امكانيه تطويره واستغلاله طوال أيام الأسبوع، للاستفادة من أصول الدولة الاستفادة القصوى لإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة.



وخلال جولة اليوم تفقد المحافظ أرض بمدخل أبو زعبل تابعة لمركز البحوث الزراعية، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز البحوث لاستغلال الأرض في إقامة موقف حضاري للمدينة للقضاء على المواقف العشوائية والعمل علي السيولة المرورية بالمدينة.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد ميدان أبو زعبل حيث وجه عطيه باعادة تخطيط الميدان وتطوير الطرق المؤدية إليه، باعتباره من المحاور المرورية الهامة التي تخدم مدينة الخانكة والمناطق الصناعية بها.



وأكد محافظ القليوبية أهمية التوسع في إعادة تدوير اصول الدولة والاستغلال الأمثل لها وتحويل الأسواق العشوائية الي متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبي مطالب المواطنين بحياة كريمة.

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