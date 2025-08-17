قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

ريهام قدري

في ظل الإقبال المتزايد على المشروبات الباردة خلال فصل الصيف، لجأ عدد كبير من محبي القهوة إلى ابتكار طرق عملية لتخزين "الآيس كوفي" في الفريزر، بهدف الاحتفاظ بنكهته المميزة وتوفيره في أي وقت دون الحاجة إلى تحضيره يومياً.

إليكِ خطوات تخزين الآيس كوفي في الفريزر بشكل مرتب وواضح:

 الخطوة الأولى: إعداد القهوة

حضّري القهوة بالطريقة التي تفضلينها (سوداء أو محلاة).
يُفضل أن تكون أقل تركيزاً قليلاً حتى لا تصبح مُرّة بعد التجميد.

الخطوة الثانية: التبريد

اتركي القهوة حتى تبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة.
لا يُنصح بوضعها ساخنة مباشرة في الفريزر حتى لا تتغيّر نكهتها.

الخطوة الثالثة: اختيار طريقة التخزين

1. في قوالب الثلج:

اسكبي القهوة المبردة في قوالب الثلج.
ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.
استعملي المكعبات لاحقاً مع الحليب أو الماء البارد لتحصلي على آيس كوفي جاهز.

2. في زجاجات أو برطمانات:

صبّي القهوة المبردة في زجاجات أو برطمانات محكمة الغلق.
ضعيها في الفريزر.
عند الحاجة، انقليها إلى الثلاجة لتذوب تدريجياً أو ضعيها تحت ماء جارٍ لتسريع الذوبان.

 الخطوة الرابعة: الاستخدام

أضيفي مكعبات القهوة المثلجة إلى الحليب أو إلى قهوة جديدة باردة.
أو قدّمي القهوة المذابة مع الثلج والحليب مباشرة كمشروب منعش.

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

