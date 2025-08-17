طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

في ظل الإقبال المتزايد على المشروبات الباردة خلال فصل الصيف، لجأ عدد كبير من محبي القهوة إلى ابتكار طرق عملية لتخزين "الآيس كوفي" في الفريزر، بهدف الاحتفاظ بنكهته المميزة وتوفيره في أي وقت دون الحاجة إلى تحضيره يومياً.

إليكِ خطوات تخزين الآيس كوفي في الفريزر بشكل مرتب وواضح:

الخطوة الأولى: إعداد القهوة

حضّري القهوة بالطريقة التي تفضلينها (سوداء أو محلاة).

يُفضل أن تكون أقل تركيزاً قليلاً حتى لا تصبح مُرّة بعد التجميد.

الخطوة الثانية: التبريد

اتركي القهوة حتى تبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة.

لا يُنصح بوضعها ساخنة مباشرة في الفريزر حتى لا تتغيّر نكهتها.

الخطوة الثالثة: اختيار طريقة التخزين

1. في قوالب الثلج:

اسكبي القهوة المبردة في قوالب الثلج.

ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.

استعملي المكعبات لاحقاً مع الحليب أو الماء البارد لتحصلي على آيس كوفي جاهز.

2. في زجاجات أو برطمانات:

صبّي القهوة المبردة في زجاجات أو برطمانات محكمة الغلق.

ضعيها في الفريزر.

عند الحاجة، انقليها إلى الثلاجة لتذوب تدريجياً أو ضعيها تحت ماء جارٍ لتسريع الذوبان.

الخطوة الرابعة: الاستخدام

أضيفي مكعبات القهوة المثلجة إلى الحليب أو إلى قهوة جديدة باردة.

أو قدّمي القهوة المذابة مع الثلج والحليب مباشرة كمشروب منعش.