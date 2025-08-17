منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، إن وزارة التربية والتعليم اعتمدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، موضحًا أن الدراسة ستبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل في المدارس الحكومية والخاصة، بينما تنطلق في المدارس الدولية اعتبارا من 7 سبتمبر.

وأوضح أسامة عبد الكريم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، لضمان بيئة مدرسية منضبطة وآمنة.

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة شملت حظر العنف البدني والنفسي بكافة أشكاله، ومنع التنمر داخل المدارس، إلى جانب التأكيد على عدم الخوض في القضايا الخلافية سواء كانت سياسية أو دينية، باعتبار المدرسة بيئة تعليمية محايدة.

ولفت إلى أن الضوابط تنص على الحفاظ على حرمة الحرم المدرسي وعدم استغلاله في أي أنشطة أو دعايات سياسية وإعلامية، فضلا عن منع دخول مندوبي المبيعات للترويج لأي منتجات داخل المدارس.

وأضاف أن الوزارة شددت كذلك على حظر التدخين نهائيا داخل المدارس، سواء من قبل الطلاب أو العاملين، مؤكدة أن المعلم يعد القدوة الأولى للطلاب ويجب أن يكون نموذجا إيجابيا يحتذى به.

وأكد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.