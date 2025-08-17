قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
سعيد فراج

بين مشاعر الرومانسية والشجن وإيقاعات الطبول الحماسية إنقضت الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة. 

فعلى مسرح المحكى ومع أنغام الموسيقي الحية والكلمات الراقية عانق صوت النجم خالد سليم وجدان حشد جماهيري ضخم إحتضنته جدران الحصن العتيق للإستمتاع باليالي الإبداعية المتنوعة، وبإحساسه الدافئ تغنى بنخبة من أعماله الشهيرة كان منها فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، الى غايب عنى ، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن،أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، كيفك انت ، مين ده، ولا ليلة ولا يوم .

مهرجان القلعة 

قبله رسم الفنان سعيد الأرتيست لوحة فنية جمعت بين البهجة والفلكلور وصاحبه خلالها 55 طالب من فصول الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب بالقاهرة والأسكندرية وفرقة الإيقاعات الشرقية مع فرقة توشكي بمشاركة المغني النوبي شمس الأسواني ومجموعة الربابات لأولاد شاكر وعازف الأرغول رضا، المطربة نور الملقبة بسفينة النور، المطربة أسماء العناني وعازفي التخت الشرقي الدكتور مصطفى عبد الخالق ( قانون )، مصطفى داغر ( كمان )، حودة الأرتيست ( اكورديون)، محمد لطيف (كيبورد) . 

ووسط حالة إبداعية استثنائية عزف الأرتيست تراكات صباح ومساء للأطفال، مجانيني، احنا الشباب، مكسرات، دقات مواهب، تفاصيل، وقدم لأول مرة معزوفتي فرحة وجديد فى جديد، إلي جانب عدد من المؤلفات الغنائية التي نالت الإعجاب والإستحسان كان منها كدة كدة يا تريلا، الليلة ياسمرا، أنا بعشقك، يا حبيبتي يا مصر وغيرها إضافة إلي أعمال من الفلكلور الشعبي . 

مهرجان القلعة

يشار أن مهرجان القلعة الدولي 33 يضم رؤية خلاقة تهدف إلي ترويج الفنون الجادة وتطوير الوعي المجتمعي حفاظاً علي الذوق العام إلي جانب تعزيز قيم الجمال من خلال القوى الناعمة. 

القلعة مهرجان القلعة خالد سليم سعيد الأرتيست الفنان سعيد الأرتيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

عمرو دياب - منة عدلي القيعي

يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

انوسة كوتة و زوجها الفنان القدير الراحل محمد رحيم

أنوسة كوتة تكشف أسرارألبوم محمد رحيل الجديد: «جينز» كتبها قبل وفاته |فيديو

الفنانة مشيرة اسماعيل

أنا ممثلة وفنانة ولست راقصة.. مشيرة إسماعيل تكشف أسرار رحلتها الفنية من بيت السحيمي|صور

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد