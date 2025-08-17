تداول امتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة بتليجرام.. والتعليم تتتبعها

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة امتحان اللغة الفرنسية بعد توزيعه بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025.

وكتبت جروبات الغش بجوار الصور المنشورة لامتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : جاري الحل.

من جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتحقق منها ، ليتم في حال ثبوت صحتها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مصورها الذي سيتم تحديد هويته عبر الباركود الموجود بالكراسة الامتحانية.

وكانت قد كتبت جروبات الغش على تليجرام رسائل تحريضية لحث الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على تصوير الامتحان.

حيث كتبت جروبات الغش على تليجرام لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : صور امتحانك صورة واضحة وابعت هنا واستلم الحل كامل فوراً وماتقلقش بنخفي الباركود وكل حاجة .. والمدرسين جاهزين معانا بالحل.

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الدور الثاني للثانوية العامة ( النظامين الجديد والقديم) أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الثانية والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

وبدأ الآن أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا .