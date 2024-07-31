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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البطانة أزمات النجمات.. هند عاكف تثير الجدل ورانيا يوسف تتحدى جمهورها

هند عاكف
هند عاكف

أثارت الفنانة هند عاكف الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها أمس، الثلاثاء، فى مهرجان القومى للمسرح المصري بفستان لفت الأنظار إليه، وعلق عدد كبير على البطانة، وهو الأمر الذى أعاد للأذهان أزمات النجمات مع فساتين البطانة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجمات.

هند عاكف

خطفت هند عاكف الأنظار إليها فى حفل افتتاح مهرجان القومى للمسرح المصري بسبب الفستان الذى ارتدته بشعر ذهبي وفستان أزرق يشبه إلى حد كبير بذلة الرقص.

وانفعلت هند عاكف خلال لقاء صحفي بعد تلقيها سؤالاً عن ظهور وشم تحت بطانة فستانها، وردت قائلة: "مفيش تاتو متهزرش وإوعى تقول الكلام ده".

وأضافت: "الفستان ده يا جماعة فيه بطانة بلون الجسم، ومفيش فيه أي مشكلة ومش عريان، ده فستان أوف شولدر عادي ومش جريء".

هيدى كرم

بينما تداول مستخدمو “فيسبوك” صورة للفنانة هيدي كرم أثناء حضورها افتتاح مهرجان الجونة.

وظهرت هيدي بفستان أسود شفاف يكشف جسمها وبدون بطانة، وأثارت هيدي جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد ظهورها بالفستان.

شيرين عبد الوهاب

كما تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل في بداية الأسبوع، بالتحديد في حفل قرطاج، بسبب إطلالتها الجريئة والملفتة.

وارتدت شيرين عبد الوهاب فستانا جريئا باللون الأسود مطرزا بالكامل، مكشوفا من منطقة الوسط، وبصيحة الأوف شولدر.

وأثارت شيرين عبد الوهاب الجدل، بالفستان لعدم وجود البطانة، وعلق الجمهور على الصور، «شيرين إنتي نسيتي البطانة ولا إيه».

نوال الزغبي

وأيضا النجمة نوال الزغبي تصدرت مؤشرات البحث هذا الأسبوع بسبب إطلالتها الجريئة في حفل محكى القلعة، حيث ظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود المكشوف من الظهر بشكل ملفت، مع غياب البطانة، ما وضعها في مأزق مع الجمهور.

ميريام فارس

وكانت أحدثهن ميريام فارس، والتي أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الجيميرز بالمملكة العربية السعودية، حيث أثارت الجدل بسبب إطلالتها الجريئة.

تألقت ميريام فارس مرتدية جمبسوت، بألوان الصيف الزاهية، بالبرتقالي والبنفسجي، والبمبي، ولكن بنطال الجمبسوت كان به مناطق متفرقة مكشوفة، حيث سأل جمهورها عن البطانة.

رانيا يوسف

بينما كشفت نانسى، ابنة الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها فى الانتقادات التى وجهت لها بسبب ارتدائها فستان البطانة بعد ارتداء والدتها نفس الفستان فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى أثار ضجة كبيرة وقتها.

وقالت نانسى ابنة رانيا يوسف: “كنت فرحانة وسعيدة وكان شكلى حلو عندما ارتديت الفستان وظهرت به مع والدتى ولم أتضايق منه، وأنا لا ألتفت إلى هذه الانتقادات مطلقا”.

وأضافت: “أحب أن أكون فاشونيستا أكثر من كونى ممثلة، وإذا عرض على دور جيد مع والدتى فى أعمالها لن أتردد فى تقديمه”.

علا غانم

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، والذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.

ولفتت علا غانم الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المطرز، واتسم التصميم بأنه طويل من الخلف وقصير من الأمام، كما أثارت بطانة الفستان الجدل بين متابعيها لأنها كشفت عن زيادة وزنها.

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هيدي كرم هند عاكف شيرين عبد الوهاب رانيا يوسف علا غانم

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