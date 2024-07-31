عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، موجة حر تجتاح فرنسا وأولمبياد باريس تستنجد بخراطيم المياه والبخاخات لتبريد المتفرجين.

ونوه التقرير، بأن أجواء افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 شهدت أمطارا غزيرة، بينما الان يواجه الرياضيين والمشجعين تجربة جديدة بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا.

و شهدت العاصمة الفرنسية باريس ارتفاع شديد فى درجات الحرارة وذلك تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية إن أغلب مناطق فرنسا تتعرض لموجة حر شديدة ، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في باريس والمناطق المحيطة بها إلى 35 درجة مئوية أو أكثر، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء الأوروبية.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة أعلى في الجنوب، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمدينة مرسيليا حيث تصل إلى 40 درجة. وتستضيف هذه المدينة، المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، المنافسات الأولمبية مثل كرة القدم والإبحار الشراعي.

وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة العالميّة. وسعى منظّمو أولمبياد باريس إلى خفض البصمة الكربونية للحدث من خلال تدابير مثل التحول إلى نظام التبريد تحت الأرض والعزل بدلاً من تكييف الهواء في القرية الأولمبية حيث يقيم الرياضيون، في حين جلب مشاركون من بعض البلدان، على غرار الولايات المتحدة، وحدات تكييف الهواء الخاصة بهم.