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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن قيم درجات الحرارة مستقرة على مدار هذا الأسبوع، حيث تسجل العظمى بين 36 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه يوجد ارتفاع بنسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي وبالتالي الإحساس بقيم أعلى لدرجات الحرارة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المحافظات الداخلية ما عدا السواحل الشمالية، حيث يسود فيها طقس حار رطب خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب في معظم محافظات الجمهورية.
 

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ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن اليوم هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط وخاصة في الشواطئ الغربية في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 3.5 متر، لافتة إلى أنه يوجد اليوم فرص أمطار بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبلن بجانب وجود شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة العظمى

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