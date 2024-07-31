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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيـ ال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

صرحت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم اغتيـ ال إسماعيل هنية بـ"مقذوف جوي"، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن اغتيـ ـال هنية وقع حوالي الساعة 2 صباحاً بتوقيت إيران وكان يقيم في مقر خاص للمحاربين القدامى وتم عبر صاروخ أُطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد”.

إسماعيل هنية هنية المقاومة الإسلامية غارة اسرائيلية طهران

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