سفير الاحتلال في الإمارات يتحـ.رش بالنساء.. أبوظبي: سلوك غير مقبول

كشفت القناة الثانية عشرة بالتليفزيون الإسرائيلي عن حادث فاضح قام به سفير الاحتلال لدي الإمارات يوسي شيلي حيث كان في نزهة ليلة جمعة في أبوظبي برفقة عدد من أصدقائه، وتصرف بطريقة مهينة".

وقالت القناة العبرية : "علمت الحكومة الإماراتية بالحادثة، وأبلغت إسرائيل بغضبها عبر قنوات غير رسمية".

فيما اشارت كذلك شهادة الحراس الشخصيون للسفير الإسرائيلي هذه الواقعة وأبلغوا رؤساءهم بها.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الإسرائيلي قوله "إن التحرش بالنساء والاعتداء الجسدي الشديد عليهما أمر غير مقبول على الإطلاق".



وذكرت الصحيفة أن الإمارات ابلغت إسرائيل عبر وسيط إن "سلوك شيلي غير مقبول".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، إعمل في منطقة الخليج العربي سابقاً، قوله: "إن شيلي الآن في موقف لا يُحسد عليه.. لن يقابله أحد".

فيما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الأمر أو إتاحة الفرصة للسفير يوسي شيلي لفعل ذلك.

ونقل تقرير لاحق للقناة 12 عن ثلاثة مصادر مطلعة على الحادثة قولها إن شيلي "تجاوز حدود مساحته الشخصية.