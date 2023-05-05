بمشاركة إماراتية .. إسرائيل تحتفل بـ اليوم الوطني

أقام أمير حايك سفير إسرائيل لدى الإمارات حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده حضره أحمد بن علي الصايغ وزير دولة في الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد حضر الحفل – الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد ( كونراد ) أبوظبي – عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

ومن جانبه؛ أشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة.

وأكد أن بلاده تتطلع قدما إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.