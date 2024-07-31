رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة.. تفاصيل

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، اليوم، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، وشملت تكليف الدكتور تامر سمير محمود الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها ، رئيسا لجامعة بنها الأهلية اعتبارًا من 12 سبتمبر 2024.

كما تم تكليف الدكتور محمد سعيد عبد الغفار الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور أشرف إسماعيل المشد الأستاذ بكلية الطب البشرى جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الطب البشري بجامعة بنها الأهلية.

كما شملت القرارات تكليف الدكتورة سامية مصطفى العزب الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة مديرا للبرامج بكلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتورة دعاء عقل أحمد الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية.

من ناحية أخرى وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر للدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسام عبد العظيم القائم بعمل مدير البرامج بكلية الطب البشرى على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية.

كما وجه " السعيد" الشكر أيضا لجميع الأساتذة والقيادات الأكاديمية من مختلف الجامعات المصرية والتى أبدت رغبتها فى الانضمام إلى أسرة جامعة بنها الأهلية.

وكان مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أعلن عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب رئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية طبقاً للقواعد والشروط المعلنة.

وتقدم 34 مرشحا لمنصب رئيس الجامعة ، و48 لمنصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، و26 لمنصب نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ، بينما تقدم 27 مرشحا لمنصب نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال ، وتقدم 90 مرشحا لمديري البرامج بكليات الجامعة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.