وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار التشاور المستمر بين القاهرة والرياض حول التطورات الإقليمية، مؤكداً أن اللقاء مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي شهد مناقشات موسعة حول الأوضاع في غزة والضفة الغربية والوضع الأمني في المنطقة بشكل عام.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية» أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، مشيراً إلى أن التنسيق بين مصر والسعودية يمثل جناح الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية، أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وأن المشاورات المستمرة ستعزز الاستقرار في المنطقة وتدعم جهود الحلول السلمية للأزمات القائمة.