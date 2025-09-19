قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
توك شو

وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية

البهى عمرو

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار التشاور المستمر بين القاهرة والرياض حول التطورات الإقليمية، مؤكداً أن اللقاء مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي شهد مناقشات موسعة حول الأوضاع في غزة والضفة الغربية والوضع الأمني في المنطقة بشكل عام.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية» أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، مشيراً إلى أن التنسيق بين مصر والسعودية يمثل جناح الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية، أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وأن المشاورات المستمرة ستعزز الاستقرار في المنطقة وتدعم جهود الحلول السلمية للأزمات القائمة.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

