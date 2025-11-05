قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الرئيس القيرغيزى، صادير جاباروف، على استعداد بلاده لبناء شراكة استراتيجية مع مصر تقوم على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك المشاريع الرقمية.

تبادل الخبرات والمشاريع الرقمية

في إطار اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، أكد جاباروف استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع مصر، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات رقمية واسعة النطاق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في العصر الرقمي.

تقدير قيرغيزيا لدور مصر في تحقيق السلام

أعرب جاباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، موجهًا الشكر لمصر على استضافتها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي كان لها دور محوري في تهدئة الأوضاع الإقليمية.

زيارة جاباروف: تعزيز العلاقات بين مصر وقيرغيزيا

 وتضمنت الزيارة أيضًا جلسة مشاورات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القيرغيزى، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

مصر وقيرغيزيا: شراكة استراتيجية نحو المستقبل

تسعى مصر وقيرغيزيا إلى تطوير شراكة استراتيجية قائمة على التعاون الاقتصادي، التجاري، والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين ويعزز من وجودهما على الساحة الدولية.

جاباروف مصطفى مدبولي مصر وقيرغيزيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية

هزائم فادحة.. الجيش الأوكراني يخسر 285 جنديا خلال 24 ساعة

الصين وأمريكا

إجراء صيني عاجل ضد عدد من الشركات الأمريكية

قطر وفلسطين تبحثان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

قطر وفلسطين تبحثان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بالصور

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد