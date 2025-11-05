الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر

أكد الرئيس القيرغيزى، صادير جاباروف، على استعداد بلاده لبناء شراكة استراتيجية مع مصر تقوم على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك المشاريع الرقمية.

تبادل الخبرات والمشاريع الرقمية

في إطار اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، أكد جاباروف استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع مصر، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات رقمية واسعة النطاق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في العصر الرقمي.

تقدير قيرغيزيا لدور مصر في تحقيق السلام

أعرب جاباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، موجهًا الشكر لمصر على استضافتها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي كان لها دور محوري في تهدئة الأوضاع الإقليمية.

زيارة جاباروف: تعزيز العلاقات بين مصر وقيرغيزيا

وتضمنت الزيارة أيضًا جلسة مشاورات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القيرغيزى، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

مصر وقيرغيزيا: شراكة استراتيجية نحو المستقبل

تسعى مصر وقيرغيزيا إلى تطوير شراكة استراتيجية قائمة على التعاون الاقتصادي، التجاري، والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين ويعزز من وجودهما على الساحة الدولية.