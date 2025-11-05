أفادت قناة الحدث، إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في "إيل دوليران" جنوب غرب فرنسا.

وفي وقت سابق ، قالت الشرطة الفرنسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد أن صدمتهم سيارة قرب جادة الشانزليزيه في باريس ، خلال احتفالات مشجعي باريس سان جرمان بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت الشرطة، أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى في حالة طوارئ، مستبعدة أن يكون الحادث بسبب عملية دهس متعمدة.

وأضافت الشرطة ، أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى في حالة طوارئ، مستبعدة أن يكون الحادث بسبب عملية دهس متعمدة.

وأكدت أن الواقعة حدثت "في شارع عمودي يتقاطع مع جادة الشانزليزيه في باريس عندما صدمت سيارة، في ظروف لم تحدد حتى الآن.