محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إجراء صيني عاجل ضد عدد من الشركات الأمريكية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق ضوابط التصدير على 31 شركة أمريكية اعتبارا من 10 نوفمبر.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على الواردات من الولايات المتحدة لمدة عام واحد، مع الإبقاء على نسبة 10% بدءا من 10 نوفمبر الجاري.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تلك الخطوة تهدف إلى تنفيذ النتائج والتوافقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأشارت إلى أن استمرار تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بين البلدين سيسهم في تعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ما يجلب منافع لشعبي البلدين والإسهام في الرخاء العالمي.

وأضافت أنه سيتم إلغاء بعض تدابير الرسوم الجمركية الإضافية المنصوص عليها في إعلان سابق بشأن واردات محددة أمريكية المنشأ، ما يخدم المصالح الأساسية لكلا البلدين وشعبيهما، ويلبي توقعات المجتمع الدولي ويساعد على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى أعلى.

وبحسب الإعلان الذي صدر في مارس الماضي، قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن أمريكية المنشأ، بينما خضعت الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحم الخنزير ولحم البقر والمنتجات المائية والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.

الصين أمريكا شركات أمريكية وزارة التجارة الصينية مجلس الدولة الصيني

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمطاي

جامعة الأقصر تشارك بحلقة نقاشية حول القضايا البيئية بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الأقصر تستضيف حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بمشاركة كلية الألسن

رئيس شركة مياه الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات

رئيس شركة مياه الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

