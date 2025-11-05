إجراء صيني عاجل ضد عدد من الشركات الأمريكية



أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق ضوابط التصدير على 31 شركة أمريكية اعتبارا من 10 نوفمبر.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على الواردات من الولايات المتحدة لمدة عام واحد، مع الإبقاء على نسبة 10% بدءا من 10 نوفمبر الجاري.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تلك الخطوة تهدف إلى تنفيذ النتائج والتوافقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأشارت إلى أن استمرار تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بين البلدين سيسهم في تعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ما يجلب منافع لشعبي البلدين والإسهام في الرخاء العالمي.

وأضافت أنه سيتم إلغاء بعض تدابير الرسوم الجمركية الإضافية المنصوص عليها في إعلان سابق بشأن واردات محددة أمريكية المنشأ، ما يخدم المصالح الأساسية لكلا البلدين وشعبيهما، ويلبي توقعات المجتمع الدولي ويساعد على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى أعلى.

وبحسب الإعلان الذي صدر في مارس الماضي، قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن أمريكية المنشأ، بينما خضعت الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحم الخنزير ولحم البقر والمنتجات المائية والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.