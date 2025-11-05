الصين تعلن مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أ ش أ

 أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على الواردات من الولايات المتحدة لمدة عام واحد، مع الإبقاء على نسبة 10% بدءا من 10 نوفمبر الجاري.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تلك الخطوة تهدف إلى تنفيذ النتائج والتوافقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأشارت إلى أن استمرار تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بين البلدين سيسهم في تعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ما يجلب منافع لشعبي البلدين والإسهام في الرخاء العالمي.

وأضافت أنه سيتم إلغاء بعض تدابير الرسوم الجمركية الإضافية المنصوص عليها في إعلان سابق بشأن واردات محددة أمريكية المنشأ، ما يخدم المصالح الأساسية لكلا البلدين وشعبيهما، ويلبي توقعات المجتمع الدولي ويساعد على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى أعلى.

وبحسب الإعلان الذي صدر في مارس الماضي، قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن أمريكية المنشأ، بينما خضعت الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحم الخنزير ولحم البقر والمنتجات المائية والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.

لجنة التعريفات الجمركية مجلس الدولة الصيني الرسوم الجمركية الولايات المتحدة

