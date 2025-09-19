لميس الحديدي: سرقة الأسورة الفرعونية قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير مؤلمة

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام .

وكتبت الحديدي عبر حسابها على موقع فيسبوك: «للأسف و بعد سرقة الأسورة الفرعونيّة الأثرية ذات الثلاثة الاف عام فضيحتنا بقت بجلاجل .. خاصه بعد ان صُهرت بمبلغ لا يزيد عن ٤٠٠٠$ .. الصحافه الاجنبيه التى كتبت عن حادث السرقه -حتى قبل بيان وزاره السياحه-جميعها تتحدث عن الحادث و اقتراب افتتاح #المتحف_الكبير و كأنها تقول : هل انتم أمناء على هذه الحضاره و ما تحتويه من كنوز ؟؟

و لدى مجموعه ملاحظات :

- السرقه حدثت فى #متحف_التحرير و هو ما يفتح التساؤلات حول نظم التأمين و الكاميرات فمازالت هناك قطع اثرية هامه جدا و مازالت هناك معامل ترميم .. هل أهملنا متحف التحرير و ما به لصالح #المتحف_الكبير ؟ ان كان كذلك فعلينا سريعا نقل مافى المخازن و فى العرض قبل ان ينهب كل شىء و يتم بيعه او صهره و تبقى القصه سنتين سجن و خلاص.

تابعت :" - تأمين معامل الترميم علامه استفهام كبيره . اين الكاميرات ، كيف تخرج القطع ، سمعت ان بعض الحالات الأخرى التى ضبطت سابقا استبدلت فيها القطع الأصلية بأخرى بديله ، اين تأمين الخروج من المتحف ؟ يعنى الست اخدت الأسورة فى جيبها او فى هدومها و خرجت عادى كده ؟؟

- المخازن مليانه آثار و كثير منها لا نعرف عنه شيئا . من الغريب جدا ان تختار المرممه قطعه تعرف انها ستكتشف لانها مصوره و مدونه ضمن القطع التى ستعرض فى ايطاليا ؟؟ يعنى هى عارفه انها ستكتشف و المخازن قدامها و تروح عند اكتر حاجه معروفه و تسرقها ؟ او ربما هذا ما تمكنت منه.



أكملت :" - المرممه تعمل فى هذا المكان منذ سنوات -طبقا لاعترافاتها - يعنى تعرف جيدا قيمه الأسورة .. ممكن تكون ما عرفتش تصرفها لكن ان تبيعها دهب ؟ طيب ده عيار كم ؟ و قيمته ايه ؟ و فين الحجر الموجود فى الأسورة ؟ هل حصلت السلطات على الذهب المصهور ؟ ام ان الجناه اعترفوا بذلك لكنهم فى الحقيقه باعوا الأسورة بملايين الدولارات و هى قيمتها الحقيقيه ؟

اضافت :" إذا كانت كل القصه حقيقيه و بالفعل صُهرت الأسورة فنحن امام حاله تحتاج إلى توقف : اوضاع المرممين و العاملين فى وزاره الاثار ، مرتباتهم ،ثقافتهم، كفاءتهم ، البيرقراطية فى التعيينات و الوسايط فلا يكفى ان يكونوا خريجى آثار فهم حماة كنوز هذا البلد .



واشارت الي أنه لا يجب التعميم هنا على كل العاملين و المرممين فقد حافظوا على الاثار لعقود من الزمن و اى تعميم هو غبنٌ لهم خاصه و هم يعملون فى ظروف صعبه .



اختتم :" لا اعرف قانوناً ما هى عقوبة هذه الجريمة فقد أُهدرت قطعه لاتقدر بثمن و معها حُرقت قلوب كل المحبين لهذا البلد اضافة الى ما سينالنا من آثار سلبيه.

- اكيد حجر رشيد و راس نفرتيتي و اى قطعه اثرية معروضه فى المتاحف العالميه عليها ان تبقى هناك و ارجو من كل المطالبين بعوده آثارنا ان يفكروا ملياً.



- و اخيرا وانا لست من اصحاب نظريه المؤامره و لكن التوقيت غريب السرقه قبل اسابيع من افتتاح #المتحف_الكبير ؟؟ و من معمل ترميم ؟؟كل الملابسات عجيبة و مؤلمة.

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين في واقعة سرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري بالتحرير وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين، كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.