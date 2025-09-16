لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات

حذرت الإعلامية لميس الحديدي متابعيها من حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات باسمها.

وقالت لميس عبر حسابها الرسمي فيسبوك: "الحساب المرفق ليس حسابي وينتحل شخصيتي لجمع تبرعات.. أرجو الحذر، it’s a fake accoun".



وفي وقت سابق، كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على شاشتها.

وحسب البيان الصادر منذ قليل عن إدارة "النهار" سيكون إسم البرنامج " الصورة " مع لميس الحديدي ..وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وكعادتها ستناقش لميس الحديدي في برنامجها الجديد كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية والإجتماعية وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بما فيهم نجوم الفن والرياضة.