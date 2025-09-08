الصورة.. تامر أمين يرحب بلميس الحديدي عقب الإعلان عن برنامجها على النهار

رحب الإعلامي تامر أمين، بالإعلامية لميس الحديدي عقب انضمامها لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لميس الحديدي هتقدم برنامج اسمه الصورة مع لميس الحديدي ".

وتابع تامر أمين :" البرنامج الجديد للميس الحديدي يبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي"، مضيفا:" بنقول للميس الحديدي ألف ألف مبروك ".



وفي وقت سابق، كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على شاشتها.

وحسب البيان الصادر منذ قليل عن إدارة "النهار" سيكون إسم البرنامج " الصورة " مع لميس الحديدي ..وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وكعادتها ستناقش لميس الحديدي في برنامجها الجديد كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية والإجتماعية وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بما فيهم نجوم الفن والرياضة.