امتحان قاس.. لميس الحديدي توجه رسالة لأنغام

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.

كتبت الحديدي: “رسالة إلى أنغام، كم أشعر بألمك ووجعك واحيانا..إحباطك.. فالمرض امتحان قاسٍ نواجهه دون سابق انذار نظن انها ايام معدودة.. فإذا بها تمتد يومًا بعد يوم وأسبوعًا تلو الآخر ويكاد يكون طريقا طويلا بلا نهاية .. واجهته أنا قبلك بأشكاله وأوجاعه وأسئلته التي لا تتوقف”.

وأضافت: “حين يبدو كل ما حولنا صغيرا تافها بلا معنى.. فقط نحلم بيومٍ واحد بدون ألم.. فقط ندعو ليومٍ واحد هادئ نشعر فيه اننا افضل.. ويكاد يكون ذلك حلمًا بعيدا.. ودائما يأتي السؤال هو أنا ح ارجع كويسه تانى؟ هو أنا ح اقدر تاني؟”.

وتابعت: “ينظرون للنجوم ويحسدونهم كثيرا على الجمال والمال والشهره والنجاح وحتى على حب الناس.. ولا يعرفون أن وراء كل ذلك تعب وهلاك وتضحية ويمكن كمان بعض التعاسه احيانا، لكنك يا عزيزتى راضية كلما اتصلت بك كنت راضيه.. حب الناس يهوّن احيانا.. سند الأهل يطبطب احيانا.. وانت راضيه”.

واختتمت رسالتها لأنغام قائلة: “لا يمكن أن اطلب منك أن تكوني قوية.. فقط أن تكوني صابرة وانت كذلك .. ستمر الأزمة وستعودين وستغنين وتسمعين تصفيق الناس.. وستضحكين وتبكين... وتذكري يا عزيزتي ربنا مش ح يسيبك ودعوات محبيكى ستحمل عنك كل الآلام”.