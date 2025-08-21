قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فن وثقافة

محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

كشف الفنان محمد رمضان عن سبب إلغاء حفله بسوريا عام ٢٠٢٢ بعد رفض نقابة المهن الموسيقية فى سوريا منحه الموافقة.

وقال على هامش حضوره بالمؤتمر الصحفي فى بيروت ، ان سبب إلغاء حفله فى سوريا وجود حرب كبيرة ليست فقط في المنطقة العربية، بل إن الحرب كانت عليه بشكل شخصي.

محمد رمضان يوجه رسالة لأنغام

ووجه محمد رمضان رسالة للفنانة أنغام متمنيا لها الشفاء العاجل. 

وقال محمد رمضان ، انا محضر مفاجأة للفنانة العربية المصرية أنغام وسعيد انى تعاونت معها فى اغنية فى رمضان قبل اللى فات وهغنيها فى الحفلة ،  وربنا يطمنا عليها ويقومها بالسلامة .

https://www.instagram.com/reel/DNn1Hc6sQG-/?igsh=c2Jua2JmejUxbXNn

وتحدث الفنان محمد رمضان عن حبه الشديد لشعب لبنان مشيرا انه شعب مثقف ويبحث دائما على المعرفة 

وأضاف محمد رمضان ، الشعب اللبناني مثقف وفاهم وواعي لكل كلمة بيقولها ويعبر عنها واحنا محتاجين دا .

واستقبل الجمهور اللبناني الفنان محمد رمضان استقبالا مليء بالحب والبهجة لحظة وصوله لأحد الفنادق استعدادا لحفله الذى من المقرر إقامته  مع الفنانة هيفاء وهبي. 

وعبر جمهور محمد رمضان عن سعادتهم البالغة بوجوده وحملوه على الأكتاف تعبيرًا عن سعادتهم بوصوله الى بيروت.

معجبة في نيويورك تقيل يد محمد رمضان وتحتضنه

وكان الفنان محمد رمضان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من لقائه بجمهوره في نيويورك، ظهرت فيه إحدى المعجبات وهي تحاول تقبيل يده واحتضانه.

الفيديو الذي شاركه رمضان عبر ستوري بحسابه الرسمي على إنستجرام، وثق لحظة اقتراب السيدة منه لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن تمسك بيده وتحاول تقبيلها، ثم تعانقه.

وكان طرح محمد رمضان أحدث أغانيه «مفيش طبطبة»، واحتفل بتصدرها التريند بعد ساعات من طرحها، حيث كتب عبر فيسبوك": “مفيش طبطبة دخلت التريند الحمد لله"، معبرًا عن سعادته بردود فعل الجمهور السريعة على الأغنية

