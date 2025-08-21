بيرقص معاهم .. الجمهور اللبناني يحتفل بلحظة وصول محمد رمضان

استقبل الجمهور اللبناني الفنان محمد رمضان استقبالا مليء بالحب والبهجة لحظة وصوله لأحد الفنادق استعدادا لحفله الذى من المقرر إقامته يوم السبت المقبل مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبر جمهور محمد رمضان عن سعادتهم البالغة بوجوده وحملوه على الأكتاف تعبيرًا عن سعادتهم بوصوله الى بيروت.

ومن المقرر ان يقام حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي يوم السبت المقبل ويقدم الثنائي باقة من اغانيهما المميزة.

معجبة في نيويورك تقيل يد محمد رمضان وتحتضنه

وكان الفنان محمد رمضان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من لقائه بجمهوره في نيويورك، ظهرت فيه إحدى المعجبات وهي تحاول تقبيل يده واحتضانه.

الفيديو الذي شاركه رمضان عبر ستوري بحسابه الرسمي على إنستجرام، وثق لحظة اقتراب السيدة منه لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن تمسك بيده وتحاول تقبيلها، ثم تعانقه.

وكان طرح محمد رمضان أحدث أغانيه «مفيش طبطبة»، واحتفل بتصدرها التريند بعد ساعات من طرحها، حيث كتب عبر فيسبوك": “مفيش طبطبة دخلت التريند الحمد لله"، معبرًا عن سعادته بردود فعل الجمهور السريعة على الأغنية.