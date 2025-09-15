بيجمع تبرعات.. لميس الحديدي تحذر من حساب مزيف

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن انتحال شخصيتها بحساب مزيف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت لميس الحديدي عبر فيسبوك: “الحساب المرفق ليس حسابى وينتحل شخصيتى لجمع تبرعات ارجو الحذر it’s a fake account”.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على شاشتها.

وحسب البيان الصادر منذ قليل عن إدارة "النهار" سيكون إسم البرنامج " الصورة " مع لميس الحديدي ..وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وكعادتها ستناقش لميس الحديدي في برنامجها الجديد كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية والإجتماعية وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بما فيهم نجوم الفن والرياضة.