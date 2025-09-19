قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
سلسلة انفجارات متتالية تهز مدينة غزة
مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي
ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أكبر خطر يواجه علاقة أنقرة ودمشق
هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات
مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

القسم الخارجي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على عمدة لندن صادق خان، واصفًا إياه بأنه "من أسوأ عمداء العالم"، كاشفًا أنه طلب استبعاده من مأدبة رسمية أقيمت خلال زيارته للمملكة المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة خلال زيارته الثانية لبريطانيا، إنه لم يكن يرغب في وجود خان على مائدة العشاء الملكي، مضيفًا: «لقد أردت ألا تتم دعوته، فهو فشل في إدارة مدينته». 

وأوضح أن مستويات الجريمة في لندن «وصلت إلى السقف»، منتقدًا سياسات خان في ملف الهجرة ووصفه بـ«الكارثة» على هذا الصعيد.

واتسمت العلاقة بين ترامب وخان اتسمت بالعداء منذ سنوات، إذ سبق لعمدة لندن أن وجّه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي على خلفية سياساته تجاه المسلمين والمهاجرين، فيما رد ترامب مرارًا باتهامه بالفشل في إدارة الأمن بالمدينة. 

ويقول مراقبون إن هذا السجال بات يعكس صراعًا رمزيًا بين رؤيتين: الأولى قومية محافظة تمثلها إدارة ترامب، والثانية منفتحة ومتعددة الثقافات يمثلها خان.

ويرى خبراء أن تصريحات ترامب قد تُقرأ كنوع من التدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، خاصة أن استبعاد شخصية سياسية منتخبة من حدث رسمي يمس بروتوكولات سيادية عادة ما تحددها الحكومة والملك، وليس ضيوف الدولة. ومع ذلك، فإن انتقاد ترامب يجد صدى لدى بعض التيارات المحافظة البريطانية التي تربط بين ارتفاع معدلات الجريمة وأداء بلدية لندن.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يستخدم خان هذه التصريحات لتعزيز صورته كسياسي يقف في وجه "اليمين الشعبوي"، لا سيما وأنها قد تمنحه دعمًا إضافيًا بين قواعده التي ترى فيه صوتًا لمدينة متعددة الثقافات. كما أن الهجوم يأتي في وقت حساس مع اقتراب استحقاقات سياسية داخلية قد تحدد مستقبله على رأس بلدية لندن.

دوليًا، الهجوم يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات بين لندن وواشنطن في ظل تصاعد الخطابات الشعبوية، ويذكّر بأن الخلافات الشخصية بين قادة بارزين قد تتحول إلى ملفات سياسية ذات أبعاد أوسع.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عمدة لندن صادق خان أسوأ عمداء العالم بريطانيا

