مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي
ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أكبر خطر يواجه علاقة أنقرة ودمشق
هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات
سعر عيار 24 اليوم 19-9-2025
هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب
بريطانيا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين وسط تباين داخلي وضغوط دولية
لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن العاصمة كييف تعرضت فجر اليوم الجمعة لهجوم جوي شنّه الجيش الروسي، فيما دوّت أصوات انفجارات متتالية في أنحاء مختلفة من المدينة. 

وأكدت تقارير وسائل الاعلام أن سكان كييف استيقظوا على دوي صافرات الإنذار، أعقبها سلسلة انفجارات ناجمة عن محاولات التصدي للهجوم.

ووفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة روسية من أصل 25 تم رصدها خلال العملية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية ما تزال بحالة استنفار تحسبًا لهجمات إضافية. 

وأوضحت أن بعض الأهداف تم إسقاطها في محيط العاصمة، ما تسبب في تطاير شظايا ألحقت أضرارًا محدودة بعدد من المباني.

تصاعد التوترات الميدانية

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والجنوبية من أوكرانيا تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، إذ تحاول القوات الروسية تكثيف ضرباتها الجوية لتحقيق مكاسب ميدانية بعد أشهر من الجمود.

 في المقابل، تواصل كييف الاعتماد على أنظمة الدفاع الجوي الغربية لصد الهجمات، في ظل مطالب متزايدة من القيادة الأوكرانية بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة.

تداعيات على المدنيين

الهجوم أثار موجة قلق بين السكان، حيث هرع المئات إلى الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق طلبًا للحماية. 

وأكدت السلطات المحلية أن وحدات الطوارئ انتشرت بشكل واسع للتعامل مع الحرائق والأضرار الناجمة عن سقوط الحطام، لكنها شددت على أن الأوضاع تحت السيطرة وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية كبيرة حتى اللحظة.

انعكاسات سياسية وأمنية

من جهة أخرى، اعتبر مراقبون أن استهداف كييف يوجّه رسالة سياسية إلى حلفاء أوكرانيا الغربيين، مفادها أن روسيا ما تزال قادرة على اختراق التحصينات الجوية وإبقاء العاصمة تحت الضغط. 

كما يُتوقع أن يزيد هذا التصعيد من حدة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشأن وتيرة الدعم العسكري والمالي لكييف، في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي قد يشكل تحديًا مضاعفًا للبنية التحتية الأوكرانية.

