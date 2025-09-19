قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية

محمود نوفل

ضرب زلزال بقوّة 7،2 درجات ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بالإضافة وتسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجات .

وبالأمس أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،أن منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي شرق روسيا تعرضت لزلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.


وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يصنّفه ضمن الزلازل الضحلة ذات التأثير الشديد على المناطق المحيطة.


وفي أعقاب الهزة، أصدر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بيانًا يحذر من احتمال تشكل موجات تسونامي في السواحل القريبة، نظرًا لقوة الزلزال وموقعه البحري، ما أدى إلى رفع حالة التأهّب في المناطق المعنية.

