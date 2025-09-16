عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي زلزال سياسي يضع نتنياهو في مأزق

قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لم تكن مجرد خطاب عابر، بل كانت زلزالًا سياسيًا هز أركان إسرائيل وكشفت حقيقة حكومة نتنياهو أمام العالم، بعدما وصف العدوان على قطر بأنه انتهاك جسيم وتهديد خطير للأمن القومي العربي والإسلامي، مؤكداً أن مصر لن تقبل بالسكوت على مثل هذه الممارسات الإجرامية.

وأشار البدري في تصريحات صحفية له، إلى أن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف عندما أكد أن العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء وتخطى أي منطق سياسي أو عسكري، وأن ما يجري هو انفلات خطير يهدد بدفع المنطقة إلى دوامة من التصعيد والفوضى، موضحًا أن هذه الرسائل الصريحة تضع نتنياهو أمام مأزق دولي حقيقي، بعدما أصبح واضحًا أن إسرائيل لم تعد تحظى بغطاء يسمح لها بالإفلات من العقاب.

وأضاف أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية لشعب إسرائيل نفسه، محذرًا من أن سياسات القوة والغطرسة لن تجلب الأمن بل ستقوض مستقبل السلام وتجهض أي اتفاقيات قائمة، وهو ما يعكس شجاعة مصر في مصارحة العالم والعدو على السواء، ويؤكد أن القاهرة قادرة على قيادة موقف عربي وإسلامي موحد يفرض معادلات جديدة على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كشف بوضوح أن الحل الوحيد للاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس إعلان موقف صريح أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، وأن زمن الغطرسة الإسرائيلية قد انتهى.