بقوة 4.7 درجات .. زلزال يضرب سلسلة جزر توكارا جنوب غرب اليابان

سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء, في سلسلة جزر توكارا جنوب غرب اليابان.

وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في مياه قريبة من الجزر بعمق ضحل.

وشددت السلطات المحلية عدم وجود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية تسونامي .

وفي وقت لاحق ، سجّلت جزيرة كريت اليونانية، المعروفة بنشاطها الزلزالي المتكرر، هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (17 سبتمبر 2025).. وفق ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.



وأوضح المركز أن قوة الهزة بلغت 2.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق يقدر بحوالي 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وتعد كريت واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في حوض البحر المتوسط، حيث تشهد هزات متفاوتة القوة بشكل متكرر، في ظل ما يصفه خبراء الجيولوجيا بكونها "بؤرة الزلازل" في المنطقة.