بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب شمال شرق الهند

شهدت منطقة شمال شرق الهند، صباح اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 5.7 درجات على مقياس ريختر، وفقاً لما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق يُقدر بنحو عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ويُشار إلى أن المنطقة تُعد من المناطق النشطة زلزالياً، ما يستدعي متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة السكان وتقييم الأثر المحتمل للهزة.

و في سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، سواحل إندونيسيا، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

أوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان في البحر، على بُعد 86 كيلومترًا غرب منطقة "سينابانج"، وعلى عمق كيلومترين. ولم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية.