إيران تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في أفغانستان

اعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، استعداد بلاده لتقديم المساعدة الصحية والطبية لضحايا الزلزال في أفغانستان.

وكتب ظفرقندي رسالة إلى نظيره الأفغاني مولوي نور جلال جلالي أعرب فيها عن أسفه الشديد إزاء الزلزال المأساوي الذي ضرب أفغانستان مؤخرًا، والذي تسبب في خسائر بشرية ومالية فادحة في البلاد، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب تعرض أفغانستان لسلسلة زلازل مدمرة، منذ 31 أغسطس الماضي، إذ تحولت قرى أفغانية شرقي البلاد إلى مساحات من الركام، حيث انهارت منازل طينية وخشبية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن ما لا يقل عن 1172 طفلا لقوا حتفهم في الزلزال المدمر الذي ضرب ولايتي كونار وننجرهار شرقي البلاد، الذي تلته هزات ارتدادية شديدة متعددة.