لا سلام بوجود نتنياهو.. أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت زلزالا في تل أبيب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العاصمة القطرية الدوحة تتزين اليوم لاستضافة 57 دولة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، موضحًا أن هناك مشاركة كبيرة لهذا الحدث الهام.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدول تدعم قطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن القمة قد تستغرق من 3 إلى 4 ساعات بحد أقصى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن هناك دعمًا قويًا وكبيرًا لقطر، موضحًا أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي كان كله رسائل تهديد قبل القمة.

وأوضح موسى أن نتنياهو بعث رسائل تهديد، وأن الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القمة العربية الإسلامية بدأت بالتحرك لدعم إسرائيل دون أي إدانة، مشيرًا إلى أن نتنياهو وصف نفسه بمحاربة الإرهاب في حين أنه "الإرهابي الأكبر في التاريخ".

أحمد موسى: لا سلام في وجود نتنياهو بالحكم.. والصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نتنياهو لا يعرف إلا القتل ولا سلام في المنطقة ونتنياهو موجود في الحكم، ونتنياهو لم يتحدث يومًا عن السلام، ووزير الخارجية الأمريكي لم يتكلم عن السلام بل كأنه جاء ليتحكم في العالمين العربي والإسلامي، موضحًا أن جميع الدول لابد أن تكون مع بعضها يدًا واحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة على قناة «صدى البلد» للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، ببرنامج "على مسئوليتي"، إن مشاركة مصر تؤكد مساندتها لدولة قطر والدعم الكامل لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف أن أقل شيء أن المجتمع الدولي كان يوقع عقوبات على إسرائيل، الـ 57 دولة المتواجدة في الدوحة تمثل 2 مليار مسلم حول العالم، فهل يلبون طموحات الـ 2 مليار مسلم؟ الإجابة سنراها في الاجتماع.

وأوضح أن دور قطر في وقف إطلاق النار في غزة مهم، لكن التهديدات الإسرائيلية المستمرة لضرب قيادات حماس في أي مكان هذه رسائل تهديدات يجب وقفها، متسائلًا: هل ستشن إسرائيل ضربات على قيادات حماس في أي دول أخرى؟ الإجابة نعم وقالها نتنياهو اليوم.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام، وهذا خطاب أمريكي مختلف، وما قاله وزير الخارجية الأمريكي اليوم ليس له إلا معنى واحد بأن أمريكا لا ترى غير إسرائيل، وأن الصداقة تتجاوز السلام، موضحًا أن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل مستمر وأمريكا لن تترك إسرائيل، وإسرائيل الجناح العسكري لأمريكا.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي، وأي قرار يتخذه نتنياهو يأخذ فيه رأي أمريكا، ومجيء وزير الخارجية الأمريكي لدعم إسرائيل وأخذ أجزاء من الضفة الشرقية وإنهاء القضية الفلسطينية، محذرًا الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أحمد موسى: البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يوجه رسائل مهمة من الدوحة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة، قائلا: «البيان يحتوي على العديد من الرسائل المهمة».

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن البيان الختامي أعرب عن إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف في 9 سبتمبر 2025 العاصمة القطرية، للوفد قادة حماس للتفاوض في وقف إطلاق النار.

وتابع: البيان الختامي دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، لأن إسرائيل ترتكب جرائم لابد من مواجهتها كما أنها لا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة.

وأشار أحمد موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي تحدث لأول مرة عن وجود تهديد لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، كما أن نتنياهو مجرم الحرب يهدد العلاقات العربية والإسلامية مع أمريكا، لأنه يجر معه أمريكا.

وأضاف أحمد موسى أن أمريكا ليست وسيطاً محايداً، وأن أي نظرة عربية وإسلامية وعالمية تراها غير عادلة، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن إنهاء كافة الحروب قبل حلول سبتمبر الحالي، لكنه فشل في وقف أي حرب.

أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي تثير دوشة كبيرة داخل إسرائيل وتوجه برسائل تحذيرية قوية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت صدى واسعًا داخل إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "عاملة دوشة كبيرة جدًا" داخل الدولة العبرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرسائل الواضحة التي تضمنتها الكلمة جعلت الإعلام العبري يركز عليها بالكامل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استخدم كلمة "العدو" لأول مرة في خطاب رسمي، مؤكدًا أن هذه الكلمة ليست مجرد تعبير بل تحمل معنى ورسالة واضحة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن تهديد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو تقوّض السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح موسى أن الإعلام الإسرائيلي تناول الكلمة باعتبارها أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن نحو 7 أو 8 ملايين إسرائيلي لا يريدون حربًا، بينما يسعى نتنياهو لمغامرات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وتابع أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وواضحة جدًا، وأنها ركزت على إجهاض نتنياهو لمعاهدة السلام الحالية والمستقبلية، وتحذيره من استمرار الغطرسة السياسية التي لن تضمن سلامًا أو أمنًا لإسرائيل أو للمنطقة.

واختتم أن كلمة السيسي تضمنت رسائل ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين، مشددًا على أن القوة والغطرسة لا تصنع سلامًا، وأن ما يقوم به نتنياهو لن يحقق أي استقرار أو أمن، لا لإسرائيل ولا للدول المجاورة.

أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة الدوحة أحدثت زلزالَا داخل إسرائيل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر أخذت حقها فورًا في عام 2015 عندما قامت ميليشا إرهابية بإنهاء حياة مصريين في ليبيا، موضحًا أن مصر لن تسكت وتنتظر مجلس الأمن في حالة التعدي عليها، مصر لو في أي تعدي هتاخد حقها فورًا دون الانتظار لمجلس الأمن ولا أي حاجة.

وتابع: مفيش أوضح من كلام الرئيس اليوم في قمة الدوحة، اللي بينا وبين إسرائيل اتفاقية السلام، وبنحافظ على دا، واتمنى من إسرائيل تحافظ على السلام، هم أحوج للسلام.

وأشار أحمد موسى إلى أن نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى، كما أن الدفاع عن الأرض حق كفله القانون الدولي.

وأردف أحمد موسى: «مصر حققت انتصار ساحق على إسرائيل في أكتوبر 1973، ومصر في أكتوبر المقبل هتعمل احتفالية كبرى، من حقنا عملنا انتصار عظيم وهنعمل احتفال عظيم، إسرائيل في 1973 كانت تتفوق في الأسحلة ولكنها لا تملك جنديًا بروح وكفاءة الجندي المصري، المقاتل المصري بطل وعنصر فريد ومشهود له في ساحة القتال، كما أن القوات المسلحة تملك أبطال ومقاتلين على أعلى مستوى».

وأكمل: «كنت براجع كام حاجة النهاردة الصبح، شوفت أحنا اتعمل فينا عمايل في 2011، ولكن بفضل ربنا وبعد ذلك القوات المسلحة حافظت على الدولة، كان في خونة وطابور خامس عاوزين يوقعوا عقوبات على الجيش المصري، طيب في التوقيت المناسب هتقرأوا مين دول بالاسم، تخيلوا كانوا عاوزين يعلموا في جيش مصر زي ما حصل في جيوش تانية».