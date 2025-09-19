ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة: الحملة الإسرائيلية في غزة ليس لها أساس قانوني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة: الحملة التدميرية الإسرائيلية في غزة ليس لها أساس قانوني.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يقود مبادرة سياسية جديدة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية في غزة عبر تشكيل هيئة انتقالية مؤقتة تتولى إدارة القطاع تمهيدًا لإعادته إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة آي 24 الإسرائيلية، فإن الخطة التي جرى إعدادها منذ المراحل الأولى للنزاع تنص على إنشاء سلطة انتقالية دولية تكون المرجعية العليا خلال المرحلة المؤقتة، على أن تضم مجلسًا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و10 شخصيات فلسطينية بارزة، إلى جانب مسؤولين دوليين وعرب ومسلمين، بما يمنحها غطاءً شرعيًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي.

قوة استقرار متعددة الجنسيات

المبادرة تتضمن أيضًا تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهمة حفظ الأمن داخل القطاع، وضمان منع إعادة التسلح، إضافة إلى حماية الحدود وتنسيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ برامج إعادة الإعمار.