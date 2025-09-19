قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
توك شو

بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الاخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يقود مبادرة سياسية جديدة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية في غزة عبر تشكيل هيئة انتقالية مؤقتة تتولى إدارة القطاع تمهيدًا لإعادته إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة آي 24 الإسرائيلية، فإن الخطة التي جرى إعدادها منذ المراحل الأولى للنزاع تنص على إنشاء سلطة انتقالية دولية تكون المرجعية العليا خلال المرحلة المؤقتة، على أن تضم مجلسًا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و10 شخصيات فلسطينية بارزة، إلى جانب مسؤولين دوليين وعرب ومسلمين، بما يمنحها غطاءً شرعيًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي.

قوة استقرار متعددة الجنسيات
المبادرة تتضمن أيضًا تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهمة حفظ الأمن داخل القطاع، وضمان منع إعادة التسلح، إضافة إلى حماية الحدود وتنسيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ برامج إعادة الإعمار.

بريطانيا القاهرة الاخبارية فلسطين

