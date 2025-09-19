قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد
سعر عيار 21 اليوم 19-9-2025
شوفته بـ عيني.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني مع الستات والرجالة
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 19-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر عيار ذهب ثباتا مع  بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر عيار ذهب

تضمن أكثر جرام ذهب شهرة وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم

وجاء آخر تحديث سجله عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيه للبيع و 4935 جنيه للشراء

آخر تحديث لأقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني قيمة مسجلًا بذلك و 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  استقرارا مع مستهل التعاملات دون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر أعيرة الذهب اليوم ثباتا متأثرة بموعد العطلة الأسبوعية والمحددة اليوم الجمعة، دون تغيير في قيمة المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

تحركات الذهب

وعلى مدار الأسبوع الجاري تعرض سعر المعدن الأصفر لارتفاع بقيمة كسر حاجز الـ 250 جنيه للجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب مساء أمس الخميس زيادة قيمتها تبلغ 75 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب الذهب

ومع بداية الأسبوع الجاري تعرض الذهب للتذبذب مقدار طفيفا ليصعد سعر الجرام خلال الأسابيع الماضية  مقدار اقترب من 280 جنيه في الجرام .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5617 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيه للبيع و 4935 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو4212 جنيه للبيع و 4230 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39.32 ألف جنيه للبيع و 39.48 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3666 دولار للبيع و 3667 دولار للشراء.

تراجع الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تعاملات أمس الخميس، لتنخفض عن مستوى قياسي جديد وصلت إليه في التعاملات السابقة مع تحليل المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد قرار البنك بخفض معدلات الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3658.25 دولار للأونصة في الساعة 1911 بتوقيت غرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوياتها التاريخية عند 3707.40 دولار الثلاثاء الماضي.

وارتفعت أسعار المعدن بنحو 6% خلال سبتمبر.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية.

 وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وفي الغالب ما تزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

ويرى محللون أن زيادة أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري جاءت بدعم من مشتريات البنوك المركزية المتواصلة، والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن في التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتراجع الدولار على نطاق واسع.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 39% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار المعدن الأصفر في 2026 إلى متوسط أربعة آلاف دولار للأونصة مقابل مستوى 3700 دولار في توقعات سابقة.

وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 41.51 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1360 دولاراً، كما هبط البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1145.44 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد