الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الطقس اليوم .. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدة شواطئ بالمحافظات والمدن الساحلية نتيجة ارتفاع الأمواج المصحوب بنشاط رياح.

احذروا أنشطة البحر

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل

(مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية ـ دمياط - بورسعيد )، حيث تصل سرعة الرياح من (40-70)كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح من (2.5-4)م

ناشدت هيئة الأرصاد، ضرورة تجنب الأنشطة البحرية اعتبارا من فجر اليوم الجمعة، حتى الثانية ظهر غدا السبت، نتيجة استمرار الأمواج المضطربة خلال هذه الفترة.

الطقس اليوم في مصر

عن حالة الطقس، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حار نهارا رطب على أغلب الانحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للرطوبة في أول الليل، معتدل الحرارة في أخره.

درجات الحرارة اليوم

وحول الظواهر الجوية، خلال الطقس اليوم، بخلاف اضطراب الملاحة البحرية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج منها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة