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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات شديدة من الكرملين بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال تستهدف محاولات إحلال السلام في المنطقة أو أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل".

وعلى جانب آخر، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أندريه ناستاسين، إن الشرق الأوسط يتأرجح على شفا صراع كبير.

وأشار ناستاسين إلى أن "المنطقة تتأرجح على شفا صراع عالمي"، مضيفًا: "لا توجد احتمالات لتحول الأمور في هذه المرحلة".

وأوضح ناستاسين أن "بعض الدول عديمة الضمير، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مهووسة باحتكار العمليات الإقليمية".

وأشار إلى أن الدول الغربية "تعيق أي جهود لترتيب العمل الدبلوماسي المشترك لحل قضية الشرق الأوسط"، سواء من قبل اللاعبين الإقليميين أو العالميين.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أن المنطقة بأكملها، كل دولة على حدة، تسعى إلى تجنب سيناريو مأساوي.

الكرملين الاحتلال الاسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طهران دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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