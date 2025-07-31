رجال تنس الأهلي يتأهل للدور قبل النهائي بالفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

تأهل فريق رجال التنس بالنادي الأهلي للدور قبل النهائي لبطولة الدوري العام، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 8-1، في المنافسات التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة.

أقيمت المباريات على مجمع ملاعب الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا مميزاً للغاية، على الصعيد الفردي والزوجي، وحسم اللقاء عن جدارة واستحقاق.

ويلتقي رجال تنس الأهلي غدًا في التاسعة صباحًا مع صيد الدقي في الدور قبل النهائي للبطولة على مجمع ملاعب النادي بالجزيرة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.