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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب جديد يظهر في تدريبات الأهلي.. ريبيرو يجهزه بديلاً لكوكا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بتصعيد كاظم ابراهيما لاعب الوسط المحترف النيجيري مواليد 2007 مع الفريق الأول .

وكان كاظم ابراهيما متواجداً في قطاع الناشئين منذ عام ولكن تم قيده منذ أيام قليلة لأنه العام الماضي لم يكن يكمل سن 18 عاما طبقاً للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وظهر كاظم ابراهيما في الشوط الثاني من مباراة انبي كلاعب وسط فيما يبدو إن الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني سيستخدمه كورقة بديلة لكوكا.

وكثف الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريباته لرفع الحمل البدني للاعبيه استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري والذي تحدث مع لاعبيه بوضوح حول أنه يجب أن تكون الرسالة قوية منذ البداية بضرورة اللعب بقوة وتحقيق الانتصارات .

النادي الأهلي الاهلي مران الاهلي كاظيما ابراهيم كريم فؤاد

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