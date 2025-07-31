مصطفى بكري: نظام البكالوريا سيكون خطوة جيدة لتخفيف الضغط النفسي على طلاب الثانوية العامة

أكد الإعلامي مصطفى بكري إن نظام البكالوريا الذي تدرسه وزارة التربية والتعليم، سيكون خطوة جيدة لتخفيف الضغط النفسي الكبير الذي يعاني منه الطلاب وأولياء الأمور في مرحلة الثانوية العامة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نظام البكالوريا سيمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين مستواهم، مؤكدا أنه يعد نقلة إيجابية رغم وجود بعض السلبيات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة التعليم نفت ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مزعومة لتبديل ورقة إجابة أحد الطلاب بورقة أخرى، مؤكدا أن الوزارة شددت على أن إجراءات التصحيح والتدقيق تمر بعدة مراحل صارمة للتأكد من صحة النتائج.

وأشار مصطفى بكري إلى أن وزير التربية والتعليم نفى كذلك الشائعة المتداولة حول طلاب بإحدى مدارس الدقهلية ممن زعموا عدم حصولهم على حقهم في النتيجة، موضحًا أن الأرقام التي أرسلوها كانت ناقصة، إذ إن رقم الجلوس يجب أن يتكون من 7 أرقام وليس 6 كما ورد في رسائلهم