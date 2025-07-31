أسامة ربيع: قناة السويس خسرت 66% من عائداتها بالدولار بسبب الحرب

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تقابل تحدي كبير خلال العامين الماضيين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة وما يحدث في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على أن ما يحدث أثر على حركة عبور السفن من قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن خسارة قناة السويس خلال سنتين حوالي 55% من عدد السفن التي تعبر القناة في السنة و66% من العائد بالدولار، مؤكدا أن هذه النسب خسارة كبيرة جعلت القناة تعاني ولا زلنا نعاني من تأثير الحرب.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن احتفال اليوم بذكرى تأمين قناة السويس يبين قدرة القناة الوقوف في المواقف الصغبة، قائلا: "رغم الخسائر لا نستسلم ونعمل تطوير وتجديد الأسطول البحري وفتح مشروعات مياه وكباري وهذا لا يحصل في كل دول العالم"، مؤكدا أن قناة السويس هيئة كبيرة عمرها 153 سنة وهيئة منظمة وقادرة على مواجهة الصعاب التي تواجهها الان.